Учебный корабль «Перекоп» с курсантами и нахимовцами на борту впервые прибыл на Камчатку

На пирсе объединения подводных лодок участников дальнего похода встретили хлебом-солью, состоялся торжественный митинг.

На Камчатку в главную базу подводных сил Тихоокеанского флота впервые совершил заход учебный корабль ВМФ России «Перекоп».

На пирсе объединения подводных лодок участников дальнего похода встретили хлебом-солью, состоялся торжественный митинг.

Заместитель командующего подводными силами ТОФ контр-адмирал Юрий Бердников, выступая перед участниками похода, отметил, что Северный морской путь, по которому далее пройдет учебный корабль «Перекоп» моряки-подводники знают не и понаслышке. За 80 лет истории подводных сил ТОФ по этому сложному маршруту было совершено более 20 межфлотских переходов, в том числе двумя новейшими подводными крейсерами проекта 955 «Борей» «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Однако для учебного корабля ВМФ «Перекоп» такой поход будет первым в истории. Контр-адмирал Юрий Бердников пожелал курсантам приобретения морской закалки и выучки и по окончании училища стать достойной офицерской сменой.

На все время пребывания учебного корабля «Перекоп» на Камчатке для курсантов спланированы культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Планируется, что 23 августа УК «Перекоп» продолжит дальний поход Северным морским путем в Североморск. На его борту находятся около 150 курсантов Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С. О. Макарова проходящих морскую практику. Воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, а также группа юнармейцев Приморья на Камчатке покинет корабль и вернется во Владивосток.

Ранее учебный корабль «Перекоп» в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею. В столицу приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока на Северный флот. Старшим похода является начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.