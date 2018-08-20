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Корабль «Перекоп» с курсантами впервые прибыл на Камчатку
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Корабль «Перекоп» с курсантами впервые прибыл на Камчатку 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебный корабль пройдет по сложному маршруту — Северному морскому пути.
На Камчатку в главную базу подводных сил Тихоокеанского флота впервые совершил заход учебный корабль ВМФ России «Перекоп». Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан Николай Воскресенский.
На пирсе объединения подводных лодок участников дальнего похода встретили хлебом-солью, состоялся торжественный митинг.
Заместитель командующего подводными силами ТОФ контр-адмирал Юрий Бердников, выступая перед участниками похода, отметил, что Северный морской путь, по которому далее пройдет учебный корабль «Перекоп» моряки-подводники знают не понаслышке.
За 80 лет истории подводных сил ТОФ по этому сложному маршруту было совершено более 20 межфлотских переходов, в том числе двумя новейшими подводными крейсерами проекта 955 «Борей» «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Однако для учебного корабля ВМФ «Перекоп» такой поход будет первым в истории. Контр-адмирал Юрий Бердников пожелал курсантам приобретения морской закалки и выучки и по окончании училища стать достойной офицерской сменой.
На все время пребывания учебного корабля «Перекоп» на Камчатке для курсантов спланированы культурно-массовые и спортивные мероприятия. Планируется, что 23 августа УК «Перекоп» продолжит дальний поход Северным морским путем в Североморск. На его борту находятся около 150 курсантов Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала Макарова, проходящих морскую практику. Воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, а также группа юнармейцев Приморья на Камчатке покинет корабль и вернется во Владивосток.
Ранее учебный корабль «Перекоп» в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею.
В столицу Приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока на Северный флот. Старшим похода является начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.
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