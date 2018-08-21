Военные ТОФ приступили к учениям на полигонах на Дальнем Востоке

"В рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск ВВО корабельные соединения, морская авиация и береговые части ТОФ приступили к отработке задач на полигонах в Приморском крае и на Камчатке", — говорится в сообщении.

По информации департамента, в акватории Охотского моря действует отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», эскадренного миноносца «Быстрый», больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев». Уточняется, что отряд осуществляет взаимодействие с кораблями бригады охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России , самолетами морской авиации флота, дислоцированными на Камчатском полуострове.

"В Японское море из пунктов базирования вышли малые противолодочные корабли, ракетные катера и тральщики главной базы ТОФ. На первом этапе противоминные корабли осуществили проводку сил за тралами", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что соединения морской пехоты в Приморском крае и на Камчатке подняты по тревоге. По вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.

По данным департамента, на маршрутах следования техники на полигон «Радыгино» ( Камчатский край ) военнослужащие отразили нападение диверсионных групп условного противника на колонны. Также под Владивостоком осуществляется погрузка техники и личного состава на большие десантные корабли и десантные катера для их доставки на полигон. «Объективный контроль за действием сил осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов», — добавляется в сообщении.

В установленных районах на позициях развернуты береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Сообщается, что в местах постоянной дислокации соединений и частей флота проведено усиление охраны и обороны военных городков, управление осуществляется с развернутых запасных командных пунктов. «Военнослужащие отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами осуществляют контроль за водной поверхностью, выполняют задачи по обеспечению безопасности береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования кораблей и судов», — говорится в сообщении.