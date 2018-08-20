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Крейсер «Варяг» и другие корабли ТОФ проведут стрельбы в Охотском море
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Крейсер «Варяг» и другие корабли ТОФ проведут стрельбы в Охотском море 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 августа. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого входят ракетный крейсер «Варяг» и эсминец «Быстрый», вышел в Охотское море, где проведет ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил официальный представитель флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», эскадренного миноносца «Быстрый», больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев» приступил к выполнению задач в акватории Охотского моря. В рамках планового зачетного тактического учения корабельной ударной группы в полигонах боевой подготовки корабли проведут комплекс совместных ракетных и артиллерийских стрельб", — сказал Воскресенский.
"Планируется, что в ходе выполнения задач корабли самого крупного соединения флота будут взаимодействовать с кораблями и авиацией Войск и сил на Северо-Востоке России", — добавил офицер.
Он уточнил, что на переходе из Владивостока корабли провели противолодочные учения, во время которых нашли и отследили подлодку условного противника с использованием вертолетов Ка-27. Кроме того, экипажи отработали противовоздушную оборону отряда, совершенствовали совместное тактическое маневрирование, тренировались оказывать помощь условно аварийному судну.
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