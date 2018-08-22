Корабли ТОФ завершили переход из Приморья на Камчатку

Отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота прибыл в Вилючинск , завершив переход из Владивостока . Во время плавания экипажи отрабатывали военные задачи.

— Прошло противолодочное учение, во взаимодействии с авиационными группами отработаны взлеты и посадки на палубы кораблей вертолетов Ка-27, совершенствовались задачи организации противовоздушной обороны отряда, совместное тактическое маневрирование, — рассказал «РГ» начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

В отряд вошли Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», а также большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев».

Отдых военных моряков на Камчатке будет не долгим. Восполнив запасы продовольствия, они вновь выйдут в море. Экипажам предстоит провести комплекс ракетных и артиллерийских стрельб.