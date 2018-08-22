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Корабли ТОФ завершили переход из Приморья на Камчатку
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Корабли ТОФ завершили переход из Приморья на Камчатку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота прибыл в Вилючинск, завершив переход из Владивостока. Во время плавания экипажи отрабатывали военные задачи.
— Прошло противолодочное учение, во взаимодействии с авиационными группами отработаны взлеты и посадки на палубы кораблей вертолетов Ка-27, совершенствовались задачи организации противовоздушной обороны отряда, совместное тактическое маневрирование, — рассказал «РГ» начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
В отряд вошли Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», а также большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев».
Отдых военных моряков на Камчатке будет не долгим. Восполнив запасы продовольствия, они вновь выйдут в море. Экипажам предстоит провести комплекс ракетных и артиллерийских стрельб.
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