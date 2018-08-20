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В «Ростехе» рассказали, когда пройдут испытания модернизированного комплекса «Панцирь-С1М»
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В «Ростехе» рассказали, когда пройдут испытания модернизированного комплекса «Панцирь-С1М» 

RT на русском 2 часа назад
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в госкорпорации рассчитывают завершить приёмочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» до конца 2019 года.
«Рассчитываем завершить их до конца 2019 года», — приводит его слова РИА Новости.
Чемезов добавил, что до конца четвёртого квартала 2018 года планируется проведение лётных испытаний модернизированной ракеты для комплекса «Панцирь-С1М».
«Ее характеристики мы раскрывать не можем, отмечу лишь, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам», — заявил глава «Ростеха».
В июне сообщалось, что в Крыму в учениях приняли участие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь».
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