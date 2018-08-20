В «Ростехе» рассказали, когда пройдут испытания модернизированного комплекса «Панцирь-С1М»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в госкорпорации рассчитывают завершить приёмочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» до конца 2019 года.

«Рассчитываем завершить их до конца 2019 года», — приводит его слова РИА Новости

Чемезов добавил, что до конца четвёртого квартала 2018 года планируется проведение лётных испытаний модернизированной ракеты для комплекса «Панцирь-С1М».

«Ее характеристики мы раскрывать не можем, отмечу лишь, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам», — заявил глава «Ростеха».