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Новую ракету для комплекса «Панцирь-С1М» испытают до конца года
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Новую ракету для комплекса «Панцирь-С1М» испытают до конца года 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что модернизированная ракета для комплекса «Панцирь-С1М» будет испытана до конца четвертого квартала текущего года. При этом он отметил, что не может раскрыть характеристики новой ракеты. Известно, что она будет превосходить предыдущую ракету по ряду параметров.
О необходимости модернизации комплекса «Панцирь» ранее говорил президент России Владимир Путин.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс может базироваться как на земле, так и в море. Он создан для защиты гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения, передает РИА Новости. «Панцирь» эффективен при любой погоде, любой радиоэлектронной обстановке, как днем, так и ночью. Он эффективен как от наземных, так и от надводных угроз.
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