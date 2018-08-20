Спецназовцы подняты по тревоге на юге России 

Спецназовцы подняты по тревоге в Южном военном округе в рамках учений. В них принимают участие свыше 2,5 тыс. человек.
«Более 2,5 тысячи военнослужащих соединений специального назначения, дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, подняты по сигналу тревоги с последующим выдвижением в район выполнения задач», — цитирует руководителя пресс-службы округа Вадима Астафьева ТАСС.
В ходе марша на полигоны Кадамовский в Ростовской области, Николо-Александровский в Ставропольском крае, Молькино в Краснодарском крае автоколонны отработали защиту от оружия массового поражения. Для разведки мест, где может находиться засада условного противника, были использованы беспилотники.
Следующим этапом учений станет переброска разведчиков вертолётами более, чем на 500 км для выполнения задач в тылу. Эти манёвры будут проходить на полигонах Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Крыма. Спецназовцам предстоит выявить замаскированные командные пункты условного противника и передать артиллеристам данные об их расположении.
«Десантирование обеспечат экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО ЮВО. Подразделениям спецназа предстоит выявить замаскированные командные пункты условного противника и передать разведданные об их расположении на пункты управления огнём артиллерии», — добавил Астафьев.
Учения с участием подразделений морпехов, десантных кораблей и кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота проходят в Приморье. Всего отрабатывают боевую тактику шесть боевых кораблей, 30 единиц боевой техники и свыше 300 морских пехотинцев.