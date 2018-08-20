Ещё
Спецназовцы подняты по тревоге на юге России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецназовцы подняты по тревоге на юге России 

News.ru 25 минут назад
Фото: News.ru
Спецназовцы подняты по тревоге в Южном военном округе в рамках учений. В них принимают участие свыше 2,5 тыс. человек.
«Более 2,5 тысячи военнослужащих соединений специального назначения, дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, подняты по сигналу тревоги с последующим выдвижением в район выполнения задач», — цитирует руководителя пресс-службы округа Вадима Астафьева ТАСС.
В ходе марша на полигоны Кадамовский в Ростовской области, Николо-Александровский в Ставропольском крае, Молькино в Краснодарском крае автоколонны отработали защиту от оружия массового поражения. Для разведки мест, где может находиться засада условного противника, были использованы беспилотники.
Следующим этапом учений станет переброска разведчиков вертолётами более, чем на 500 км для выполнения задач в тылу. Эти манёвры будут проходить на полигонах Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Крыма. Спецназовцам предстоит выявить замаскированные командные пункты условного противника и передать артиллеристам данные об их расположении.
«Десантирование обеспечат экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО ЮВО. Подразделениям спецназа предстоит выявить замаскированные командные пункты условного противника и передать разведданные об их расположении на пункты управления огнём артиллерии», — добавил Астафьев.
Учения с участием подразделений морпехов, десантных кораблей и кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота проходят в Приморье. Всего отрабатывают боевую тактику шесть боевых кораблей, 30 единиц боевой техники и свыше 300 морских пехотинцев.
News.ru: последние новости
В Киеве ЗРК «Бук» повредил здание Бомбардировщик Ту-22МЗМ улучшил характеристики Ирак уничтожил оперативный штаб ИГИЛ в Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине выдвинули ультиматум США269
Билану поставили неутешительный диагноз78
Главные мафиози России собрались в центре Москвы321
США пригрозили России после встречи Путина и Меркель434
«Голая» Волочкова на пляже вызвала недоумение42
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
04:50
Вскрылась страшная правда о «побеге» Ельцина
Общество
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
02:56
«Армату» выставят на потеху
Армия Оружие
01:03
Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро
Происшествия
00:38
Петросяну вынесли жесткий приговор
Шоу-бизнес
05:23
Путина позвали на новое торжество в Европе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение