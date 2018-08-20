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В Южном военном округе стартовали учения спецназа
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В Южном военном округе стартовали учения спецназа 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Учения с участием более 2,5 тысяч спецназовцев стартовали в Южном военном округе, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"В соединениях специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, стартовали тактико-специальные учения (ТСУ). В ТСУ соединений специального назначения задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих, более 100 единиц военной техники, в том числе бронированные «Камазы», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун» включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет», — сказал Астафьев.
По его словам, в рамках учений подразделения спецназа трех соединений были подняты по сигналу учебной тревоги, после чего автоколонны передислоцировались районы полигонов Кадамовский, Николо-Александровский и Молькино.
"На марше были отработаны задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника. В целях ведения разведки мест возможных огневых засад спецназовцы применили беспилотные летательные аппараты", — добавил Астафьев.
Также в ходе учений группы отработают передислокацию воздушным путем на расстояния свыше 500 километров для отработки разведывательно-поисковых задач в тылу условного противника на горных полигонах Северной Осетии, Чечни, Дагестана и в Крыму.
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