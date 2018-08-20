В Южном военном округе стартовали учения спецназа

"В соединениях специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области Ставропольском крае и на Кубани, стартовали тактико-специальные учения (ТСУ). В ТСУ соединений специального назначения задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих, более 100 единиц военной техники, в том числе бронированные «Камазы», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун» включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет», — сказал Астафьев.

По его словам, в рамках учений подразделения спецназа трех соединений были подняты по сигналу учебной тревоги, после чего автоколонны передислоцировались районы полигонов Кадамовский, Николо-Александровский и Молькино.

"На марше были отработаны задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника. В целях ведения разведки мест возможных огневых засад спецназовцы применили беспилотные летательные аппараты", — добавил Астафьев.