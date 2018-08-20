На юге России начались учения бойцов спецназа

Учения с участием более 2,5 тысяч спецназовцев стартовали в Ростовской области , Краснодарском и Ставропольском краях.

Кроме личного состава задействованы также свыше сотни единиц военной техники, в том числе бронированные «Камазы», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун». Новейшие образцы оборудованы боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет».

В рамках учений три соединения подняли по сигналу учебной тревоги. Автоколонны передислоцировались в районы полигонов Кадамовский, Николо-Александровский и Молькино.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, на марше отработали управление по каналам закрытой радиосвязи, а также защиту от воздействия оружия массового поражения условного противника. Чтобы выявить возможные огневые засады, спецназовцы применили беспилотные летательные аппараты.

Чечни, Дагестана и Крыма. В ходе учений группы отработают авиационную передислокацию на расстояния свыше 500 километров в тыл условного противника на горные полигоны Северной Осетии

Справка «РГ»