На юге России начались учения бойцов спецназа 

Учения с участием более 2,5 тысяч спецназовцев стартовали в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.
Кроме личного состава задействованы также свыше сотни единиц военной техники, в том числе бронированные «Камазы», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун». Новейшие образцы оборудованы боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет».
В рамках учений три соединения подняли по сигналу учебной тревоги. Автоколонны передислоцировались в районы полигонов Кадамовский, Николо-Александровский и Молькино.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, на марше отработали управление по каналам закрытой радиосвязи, а также защиту от воздействия оружия массового поражения условного противника. Чтобы выявить возможные огневые засады, спецназовцы применили беспилотные летательные аппараты.
В ходе учений группы отработают авиационную передислокацию на расстояния свыше 500 километров в тыл условного противника на горные полигоны Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Крыма.
Справка «РГ»
Бронеавтомобили «Рысь» собирают в России по итальянской лицензии компании Iveco. Масса машины — 6,5 тонн. Скорость по шоссе — 130 километров в час. Запас хода — 500 километров. Многоцелевой внедорожник «Тигр» выпускают в Арзамасе. Масса — 6,2 тонны. Скорость по шоссе — 160 километров в час. Запас хода — 900 километров.