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Более 2,5 тыс. спецназовцев подняты по тревоге на юге России в рамках учений
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Более 2,5 тыс. спецназовцев подняты по тревоге на юге России в рамках учений 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Сразу три соединения спецназа приступили к учениям в Южном военном округе, к маневрам привлечены более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель пресс— службы округа Вадим Астафьев.
"Более 2,5 тыс. военнослужащих соединений специального назначения, дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, подняты по сигналу тревоги с последующим выдвижением в район выполнения задач", — сказал он.
По его словам, автоколонны в ходе марша на полигоны Кадамовский (Ростовская область), Николо-Александровский (Ставропольский край) и Молькино (Краснодарский край) отработали защиту от оружия массового поражения и применили беспилотники для разведки мест возможных засад условного противника.
Теперь спецназовцам предстоит перебрасывать разведывательные группы вертолетами более чем на 500 км для выполнения задач в тылу условного противника на полигонах Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Крыма. Подразделения должны будут выявить замаскированные командные пункты и передать данные об их расположении артиллеристам.
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