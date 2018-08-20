В Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ВВС 

В Московском доме Ветеранов войны и Вооруженных Сил РФ прошли торжественные мероприятия, посвященные Военно-воздушным силам России.
С 106-й годовщиной образования Военно-воздушных сил России ветеранов, военнослужащих и членов их семей поздравили заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по работе с личным составом генерал-майор Андрей Казакевич, генерал лейтенант авиации Петр Федорович Терехов, Командующий авиацией войск противовоздушной обороны страны генерал-полковник авиации Николай Иванович Москвитилев.
По завершении мероприятия состоялся праздничный концерт, на котором выступили ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил, приглашенные гости и юнармейский детский коллектив Централтного офицерского клуба ВКС «Взлет».