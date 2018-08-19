США планируют изучить уязвимые места оборонных систем других стран

США хотят оценить принципы работы, а также уязвимости систем обороны других государств. Заявку на такое исследование разместило Разведывательное управление Министерства обороны США , передает RT.

"В первую очередь данный проект направлен на оценку принципа работы, характеристик и эффективности, а также физических характеристик, особенностей, уязвимостей и области применения систем обороны. Подрядчик должен провести последовательный и комплексный анализ данных, касающихся различных оборонительных систем вооружения и применяющих их стран", — говорится в документе Разведывательного управления Министерства обороны США, с которым ознакомился RT.

Между тем, как подчёркивается в заявке на исследование, в Пентагоне также намерены выяснить последствия возможного удара Соединённых Штатов по системам обороны американских противников.

"Подрядчик должен оценить последствия потенциальных ударов США по системам обороны вероятных противников регионального масштаба с учётом контрмер, в особенности средствами радиоэлектронной борьбы и кибервойны", — отмечается в документе.

Как указывается в описании проекта, США заинтересованы в исследовании рабочих характеристик систем ПРО, ПВО, противотанковых управляемых ракетных комплексов, а также комплексов противокосмической обороны.

В частности, подрядчик должен будет проанализировать системы обороны в условиях применения комплексной системы ПВО и охарактеризовать её эффективность с учётом и без учёта преднамеренных помех и кибератак.