Форум «АРМИЯ-2018» откроется 21 августа

Первый день — вторник 21 августа — отдан официозу. Среда и четверг — это работа специалистов и проведение различных конференций. А вот с пятницы по воскресенье форум «АРМИЯ-2018» будет открыт для всех желающих, которых ожидают очень яркие впечатления.

Посмотреть будет на что. Тут и пилотаж лучших российских авиагрупп, в том числе вертолетных. Еще и китайские истребители прилетели. И показ в действии новейших образцов бронетанковой техники на полигоне в Алабино, где всего чуть больше недели назад завершился танковый биатлон. Там же построен специальный водный демонстрационный кластер.

На довольно большом водоеме будут продемонстрированы возможности вооружения, военной и специальной техники по преодолению водных преград, включающих групповое маневрирование боевых машин на плаву. Покажут и безэкипажные катера, управляемые по радио.

Очень ярким обещает быть шоу «Вежливые люди». Настоящие бойцы Сил специальных операций и спецназа ГРУ , облаченные в экипировку «Ратник», покажут, на что они способны.

В шоу «Вежливые люди» бойцы Сил специальных операций в экипировке «Ратник» покажут, на что они способны

Перечислить все новинки «АРМИИ-2018» в одной публикации невозможно. Впервые открыто демонстрируется боевая машина пехоты на базе «Арматы», оснащенная 57-мм автоматической пушкой. Раньше о ней говорили, как о возможной перспективной разработке. Другая настоящая сенсация — премьерный показ самоходной зенитной 57-мм пушки, выполненной на базе БМП-3. Зенитная самоходка очень мобильна, может десантироваться парашютным способом, она плавает. Впервые можно будет увидеть и новейший самоходный зенитно-ракетный комплекс Бук-М3, который можно назвать среднекалиберной «трехсоткой». И не только из-за схожести формы пусковых контейнеров, но и за великолепные технические характеристики, делающие этот ЗРК лучшим в мире.

Одновременно с IV Международным форумом «АРМИЯ-2018» в парке «Патриот» пройдет и I Международный форум «Неделя национальной безопасности».

Как считают специалисты, каждый форум «АРМИЯ» дает мощный импульс развитию военной науки и обновлению армейских арсеналов.

А простым зрителям — возможность увидеть, что деньги, выделенные на оборонку, даром не пропадают.