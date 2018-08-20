Форум «Армия-2018». Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21-26 августа 2018 года в Кубинке ( Московская область ) состоится Международный военно-технический форум «Армия-2018».

Форум задуман как масштабная выставка достижений оборонного комплекса России . Призван содействовать переоснащению и повышению эффективности работы Минобороны РФ , развивать международное военно-техническое сотрудничество и патриотическое воспитание российских граждан, укреплять позитивный имидж Вооруженных сил РФ. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2017 года. Организатор — Министерство обороны РФ. Выставочный оператор — ООО «Международные конгрессы и выставки».

Площадки форума

Основная выставочная и деловая часть мероприятия проводится на территории находящегося в Подмосковье военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» площадью свыше 5 тыс. га. Отдельные демонстрационные центры будут открыты у концернов «Калашников», "Алмаз-Антей" , " Объединенной судостроительной корпорации ", "Объединенной авиастроительной корпорации" , «Корпорации Тактическое ракетное вооружение» и "Ростеха" . Сухопутная и водная техника будет демонстрироваться на расположенном поблизости военном полигоне Алабино (Московская область). Авиационная часть форума пройдет на аэродроме Кубинка . Общая площадь территории в Подмосковье, на которой состоятся мероприятия форума — 200 тыс. кв. м. Отдельные показы в рамках форума проходят во всех военных округах РФ и на Северном флоте.

"Армия-2015"

Впервые форум прошел в парке «Патриот» 16-19 июня 2015 года, в церемонии открытия принимал участие президент РФ Владимир Путин . «Армия-2015» собрала 828 предприятий и организаций (в т. ч. 28 компаний из семи зарубежных стран), которые представили около 7 тыс. выставочных образцов. Согласно данным Минобороны, форум посетили 73 иностранные делегации, из них 38 — официальные. В рамках деловой программы был заключен ряд международных контрактов, в т. ч. договор о поставке в Белоруссию 12 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-4. Всего в 2015 году форум посетили свыше 200 тыс. человек.

"Армия-2016"

В 2016 году форум прошел 6-11 сентября. Кроме площадок в Подмосковье, демонстрация морской техники проводилась в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, а также на Северном флоте.

Свою продукцию представили около 1 тыс. организаций, в том числе 60 иностранных. Всего экспонировались 11 тыс. образцов техники и оборудования. На форуме в 2016 году появился павильон Ракетных войск стратегического назначения (в частности, на нем демонстрировался РС-12М «Тополь», развернутый на стартовой позиции). Были представлены машины на базе платформы «Армата»: танк Т-14 и боевая машина пехоты Т-15, а также колесный бронетранспортер «Бумеранг».

В форме приняли участие делегации более 80 стран, в том числе 35 официальных. Впервые в рамках форума Минобороны было подписало 17 госконтрактов на общую сумму в 130 млрд рублей (в том числе на поставку ВМФ РФ шести подводных лодок проекта 636, трех малых ракетных кораблей проекта 21631).

Форум посетили более 500 тыс. человек.

"Армия-2017"

Китай, Пакистан, Словакия и 22-27 августа в «Армии-2017» приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 — высокого уровня. Общее число делегатов от иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Семь стран были представлены национальными выставочными экспозициями ( Армения , Белоруссия, Казахстан ЮАР ). В качестве участников были заявлены 1 тыс. 209 предприятий и организаций, в т. ч. 79 иностранных. Всего 1200 предприятиями и организациями было представлено 18,5 тыс. образцов вооружения. По итогам форума Минобороны подписало 23 госконтракта на сумму 170 млрд руб. Среди них — соглашения о поставках танков Т-90М, БМП-3С с боевым модулем «Эпоха». Рособоронэкспорт подписал более 10 контрактов и соглашений, в том числе на поставку Ми-171Ш в Буркина-Фасо

В рамках форума в парке «Патриот» действовала экспозиция, посвященная деятельности группировки Вооруженных сил РФ в Сирии , в т. ч. образцам оружия, захваченного у террористов. 25-27 августа прошло военное шоу «Вежливые люди» с участием современной сухопутной военной техники, самолетов и вертолетов, средств противовоздушной обороны. Зрителям были показаны «танковый балет» и высший пилотаж в исполнении летных групп «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».

Всего форум посетили 563 тыс. человек.

"Армия-2018"

На форуме в 2018 году будут продемонстрированы 26 тыс. экспонатов. Среди новинок будут представлены: боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» с новым боевым модулем, оснащенным орудием калибра 57 мм, модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28НЭ, транспортный вертолет Ми-26Т2В, зенитно-ракетные комплексы «Сосна» и «Бум-М3».

Смена периодичности проведения

13 марта 2018 года начальник главного управления научно— исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Александр Миронов сообщил, что с 2019 года форум «Армия» будет проводиться раз в два года — по четным годам (2020, 2022 и далее). По нечетным годам (2019, 2021 и далее) в парке «Патриот» будет проходить Неделя национальной безопасности. В 2018 году форум «Армия» и Неделя национальной безопасности пройдут одновременно.

Официальный сайт форума — rusarmyexpo.ru.