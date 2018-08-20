На Северном флоте прошла внезапная проверка боеготовности

"На прошедшей неделе началась завершающая фаза практической подготовки маневров ("Восток-2018"). Проведены внезапные командно-штабные тренировки в военных округах, а на Северном флоте — внезапная проверка", — сказал Шойгу.

По его словам, органы военного управления спланировали применение подчиненных войск и сил по обстановке маневров с целью заблаговременного развертывания и создания систем всестороннего обеспечения группировок войск.