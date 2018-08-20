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На Северном флоте прошла внезапная проверка боеготовности
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На Северном флоте прошла внезапная проверка боеготовности 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внезапные проверки и командно-штабные тренировки прошли в военных округах и на Северном флоте в преддверии маневров «Восток-2018», сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"На прошедшей неделе началась завершающая фаза практической подготовки маневров ("Восток-2018"). Проведены внезапные командно-штабные тренировки в военных округах, а на Северном флоте — внезапная проверка", — сказал Шойгу.
По его словам, органы военного управления спланировали применение подчиненных войск и сил по обстановке маневров с целью заблаговременного развертывания и создания систем всестороннего обеспечения группировок войск.
Внезапная проверка боеготовности в соединениях и частях Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации началась в понедельник в преддверии «Востока-2018» и продлится до 25 августа. По словам Шойгу, маневры учений станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.
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