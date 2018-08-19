Ядерные комплексы ушли в патруль

Как сообщили корреспонденту «РГ» в Минобороны, их экипажи не просто выведут технику на полевые позиции, но и проведут там инженерные работы, потренируются в маскировке своих ракет и организуют их боевое охранение. На обычных автострадах тяжелые многоосные «МАЗы» с ядерными ракетами вы, конечно, не увидите. Их маршрут проложен в стороне от обжитых мест. Это не только обеспечивает скрытность перемещения «стратегов», но и позволяет им в дороге отрабатывать различные вводные. Хотя современные защитные средства делают ядерные комплексы практически невидимыми с воздуха, а в местах их нахождения работают станции радиоэлектронной борьбы, спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть «Тополя» и «Ярсы» с орбиты. Задача космической разведки — определить координаты и направление движения наших ракет. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям «стратегов».

Свои ядерные комплексы отправили на маршруты боевого патрулирования сразу три сибирские дивизии РВСН

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак.

Все это проигрывается и сейчас — во время вывода комплексов со стационарных баз, марша, рассредоточения агрегатов, инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения позиций. А для борьбы с условными диверсантами ракетчики пустят в ход боевые машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками.