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МТ-ЛБу с «ведром» от «Оплота» заметили на репетиции парада в Киеве
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МТ-ЛБу с «ведром» от «Оплота» заметили на репетиции парада в Киеве 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Гусеничный мутант шел впереди группы самоходно-артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Продемонстрированное оптико-электронное изделие называется ПНК-6. Из-за своих внушительных размеров и большого веса (290 кг) детище черкасского завода «Фотоприбор» специалисты прозвали «ведром». Во время испытаний «Оплота» в Пакистане местные военные в числе обнаруженных недостатков как раз отмечали излишнюю громоздкость панорамного прицела и его большую уязвимость.
Однако при всех своих недостатках ПНК-6 на машинах управления огнем все же позволит поднять возможности артиллерийских подразделений. Например, благодаря тепловизионному каналу появилась возможность обнаруживать ночью цели, находящиеся на дистанции в 4000 м. Лазерный дальномер способен определять расстояния до обстреливаемых объектов на дистанции до 9500 м.
Военные эксперты считают, что из-за высокой цены такие панорамные прицелы, если и появятся в войсках, то в очень ограниченных количествах. Как и другие «новые» боевые машины, засветившиеся на репетиции в украинской столице.
В настоящее время в Сети широко обсуждается таран офисного здания в Киеве зенитной ракетной установкой «Бук». Также стало известно о поломке ракетно-пушечной «Тунгуски», которая так и не смогла пройти в общей колонне.
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