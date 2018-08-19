Украинскую военную технику поделили на старье и муляжи

Военный эксперт разделил все украинское «парадное» вооружение на две категории. Основную часть техники, которую собираются демонстрировать в украинской столице, составят образцы, оставшиеся еще с советских времен. Вторая категория — муляжи и макеты. Часть из них в данный момент разрабатывается на Украине которые разрабатываются на Украине, однако вряд ли когда-то будут запущены в серийное производство, считает Коротченко.

"Страна не обладает необходимыми техническими компетенциями после развала оборонно-промышленного комплекса и прекращения кооперационных связей с Россией ", — объяснил эксперт свое мнение.

Он уточнил, что, скорее всего, в параде примут участие макеты самоходной гаубицы «Богдана», а также муляжи крылатых ракет. Об испытаниях ранее сообщал Киев, однако эксперты пока сомневаются в существовании действующих образцов.

"Эти муляжи будут демонстрироваться, чтобы вселить дух в украинских обывателей", — уточнил Коротченко. Он также отметил, что парад проводится накануне президентских выборов, что может дать Петру Порошенко некие электоральные бонусы.