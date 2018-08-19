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Украинскую военную технику поделили на старье и муляжи
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Украинскую военную технику поделили на старье и муляжи 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал образцы военной техники, которые планируется продемонстрировать на параде по случаю Дня независимости. Парад пройдет в Киеве 24 августа
Военный эксперт разделил все украинское «парадное» вооружение на две категории. Основную часть техники, которую собираются демонстрировать в украинской столице, составят образцы, оставшиеся еще с советских времен. Вторая категория — муляжи и макеты. Часть из них в данный момент разрабатывается на Украине которые разрабатываются на Украине, однако вряд ли когда-то будут запущены в серийное производство, считает Коротченко.
"Страна не обладает необходимыми техническими компетенциями после развала оборонно-промышленного комплекса и прекращения кооперационных связей с Россией", — объяснил эксперт свое мнение.
Он уточнил, что, скорее всего, в параде примут участие макеты самоходной гаубицы «Богдана», а также муляжи крылатых ракет. Об испытаниях ранее сообщал Киев, однако эксперты пока сомневаются в существовании действующих образцов.
"Эти муляжи будут демонстрироваться, чтобы вселить дух в украинских обывателей", — уточнил Коротченко. Он также отметил, что парад проводится накануне президентских выборов, что может дать Петру Порошенко некие электоральные бонусы.
Ранее украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы украинской военной техники на репетиции парада. И посоветовал включить в колонну депутатский джип — как самую новую технику, которую можно найти на Украине.
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