Достойная машина нашего времени — военный эксперт назвал главные достоинства модернизированного Ми-26Т2В

По мнению заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, модернизированный вертолет Ми-26Т2В будет полезен не только для Вооруженных сил, но и для всех силовых структур.

Модернизированный вертолет Ми-26Т2В, который совершил сегодня свой первый полет, имеет широкий спектр применения. Такое мнение в интервью «Звезде» высказал заслуженный военный летчик РФ , генерал-майор Владимир Попов

«Действительно, модернизация любого воздушного суда, тем более, любого вертолета на сегодняшний день является актуальной. По конструкции и особенностям эксплуатации Ми-26Т, предыдущей модификации, — это уникальная машина. Во-вторых, это достойная машина нашего времени. Это самый большой грузовой вертолет в мире, транспортный и транспортно-десантный для вооруженных сил, а вот то, что прошла его глубокая модернизация, (означает — прим. ред.) что и авионика новая будет, новая система управления, навигации», — заявил Попов.

Эксперт также полагает, что новый вертолет может быть полезен как в военное, так и мирное время.

«Сегодня модно говорить о том, что в обязательном порядке систему навигационных данных, включая GPS-навигаторы и ГЛОНАСС-датчики, которые более точно могут провести по маршруту, а соответственно создать экономические условия для нового вертолета или модифицированного вертолета. Безусловно, это нужные дествия такие. Ну для военных, это характерно тем, что они будут точнее выходить на цель, будут более точно выбрасывать или десантировать специалистов, которые будут выполнять, допустим, разведывательно-боевые действия или действия по доставке боеприпасов, грузов военного назначения и не исключено, что и для вывоза больных и раненых с определенного участка или на линии фронта, если это боевые действия или в мирное время, то, соответственно, обеспечение санитарной безопасности войск. Я думаю, что вертолет сделанный сегодня и прошедший глубокую модернизацияю и выполнивший сегодня свой первый полет, это, действительно, нужно не только для Вооруженных Сил России, но и для всех силовых структур», — заключил Попов.