Военные полевые химические лаборатории впервые представили на форуме «Армия» на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 августа. / ТАСС /. Полевые химические лаборатории впервые представлены в экспозиции военной техники на форуме «Армия», который открылся в субботу на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев.

"Это полевая химическая лаборатория, в состав которой входят два модуля. Один предназначен для проведения экспресс-анализа проб из зон заражения на определение наличия опасных инфекций. Вторая — для работы с токсическими, химическими и радиоактивными веществами. Комплект этих лабораторий сейчас выполняет задачи в Сирийской Арабской Республике . На форуме в Екатеринбурге они представлены впервые", — сказал Васильев.

Генерал-майор добавил, что данная техника поступила на вооружение округа в этом году.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге представлено около 200 единиц военной техники, в частности, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танк Т-72Б, Т-80, БТР-82А, а также ракетные системы залпового огня «Град», вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах стартовали 24 августа.