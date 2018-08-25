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Военные полевые химические лаборатории впервые представили на форуме «Армия» на Урале
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Военные полевые химические лаборатории впервые представили на форуме «Армия» на Урале 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Полевые химические лаборатории впервые представлены в экспозиции военной техники на форуме «Армия», который открылся в субботу на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев.
"Это полевая химическая лаборатория, в состав которой входят два модуля. Один предназначен для проведения экспресс-анализа проб из зон заражения на определение наличия опасных инфекций. Вторая — для работы с токсическими, химическими и радиоактивными веществами. Комплект этих лабораторий сейчас выполняет задачи в Сирийской Арабской Республике. На форуме в Екатеринбурге они представлены впервые", — сказал Васильев.
Генерал-майор добавил, что данная техника поступила на вооружение округа в этом году.
На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге представлено около 200 единиц военной техники, в частности, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танк Т-72Б, Т-80, БТР-82А, а также ракетные системы залпового огня «Град», вертолеты Ми-8 и Ми-24.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах стартовали 24 августа.
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