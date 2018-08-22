В Подмосковье форум «Армия-2018» откроется для всех посетителей

КУБИНКА ( Московская область ), 22 авг — РИА Новости . Международный военно-технический форум «Армия-2018» открывается для всех посетителей в пятницу: гости смогут увидеть новейшие образцы российских вооружений и трофейную технику сирийских террористов, сообщает пресс-центр форума.

"С 24 по 26 августа жители и гости столицы смогут посетить международный военно-технический форум «Армия-2018». Традиционно главной площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Патриот», а также аэродром Кубинка, полигон Алабино и озеро Комсомольское", — говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, наибольший интерес представляет выставка «Армия России — завтра». Здесь посетители смогут увидеть новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники: танк «Армата», бронемашину Т-15 с новым боевым модулем, самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ», бронетранспортер «Бумеранг», боевую машину пехоты «Курганец», боевую машину «Тор-М2ДТ», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», армейские снегоходы.

"Гости форума увидят более тысячи экспонатов на специальной выставке трофейной техники, захваченной у террористов в Сирии ", — рассказали в пресс-центре. По их данным, на форуме покажут мощь российского вооружения, военной и специальной техники в формате шоу «Вежливые люди».

"В этом году перед трибунами зрителей развернется настоящая военная операция — боевая стрельба из всех видов вооружения, действия десантно-штурмовых групп, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой. Тем временем в небе над Кубинкой высший пилотаж покажут авиационные группы «Стрижи», «Русские Витязи», «Беркуты», а также пилотажная группа из Китая «Первое Августа», — уточняется в сообщении. Будут открыты стрелковые галереи, среди которых пневматический тир, тир для стрельбы из малокалиберного оружия, а также тиры «Антитеррор», «Легендарный Калашников», «Оружие победы» и «Снайпер». Желающие смогут ознакомиться с образцами стрелкового оружия, пройти обучение, а также попробовать силы в практической стрельбе.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и озере Комсомольском. Помимо Подмосковья с пятницы открытые динамические показы форума «Армия-2018» пройдут в военных округах и на Северном флоте. Программой форума предусмотрены дни массового посещения с 24 по 26 августа.