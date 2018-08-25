На форуме «Армия-2018» впервые представили полевые химические лаборатории

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 авг — РИА Новости . Полевые химические лаборатории впервые представлены в экспозиции военной техники на форуме «Армия», который открылся в субботу на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Это полевая химическая лаборатория, в состав которой входят два модуля. Один предназначен для проведения экспресс-анализа проб из зон заражения на определение наличия опасных инфекций. Вторая — для работы с токсическими, химическими и радиоактивными веществами. Комплект этих лабораторий сейчас выполняют задачи в Сирийской Арабской Республике . На форуме в Екатеринбурге они представлены впервые", — цитирует пресс-служба слова начальника войск радиоционной, химической и биологической защиты ЦВО Валерия Васильева

Отмечается, что лаборатория поступила на вооружение округа в этом году.

Открытие международного военно-технического форума «Армия-2018» на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге состоялось 25 августа. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба округа и торговых центров «Академический» и «Дирижабль». ЦВО представит на форуме около 200 единиц военной техники, в том числе комплекс «Силок» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, скорострельную гаубицу «Мста-С», медицинский модуль на базе военно-транспортного самолета Ил-76, а также ракетные системы залпового огня «Град», вертолеты Ми-8 и Ми-24.