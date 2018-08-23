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На форуме «Армия-2018» свою продукцию представили 12 компаний легпрома РФ
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На форуме «Армия-2018» свою продукцию представили 12 компаний легпрома РФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который проходит в Кубинке с 21 по 26 августа, 12 компаний российской легкой промышленности представили свою продукцию на коллективной экспозиции Минпромторга, сообщает «Рустекстиль».
Посетителям выставки представлены инновационные ткани, материалы и утеплители от производителей «Чайковский текстиль», «Весь Мир», костюмы из эластичных и мембранных тканей с анатомическим кроем, выполненные с помощью технологий бесшовного производства и 3D конструирования, от брендов «BASK», «DragonFly», «V-motion» и «ДиЭнДжи», средства индивидуальной защиты «Восток-Сервис-Спецкомплект» и «Энергоконтракт».
Кроме того, посетители увидят одежду и обувь, которые защищают от длительного воздействия холода с высокой влажностью, от компании «ФАРАДЕЙ», форменнуюя и специальную одежду для силовых структур «КАРОСПОРТ» и «ОКРУГ», а также фурнитуру с огнестойкими и водонепроницаемыми свойствами, предназначенную для армии и специальных подразделений, от компании «3R».
"Разработки, ориентированные на обеспечение безопасности специальных подразделений и структур, должны не просто обладать необходимыми и актуальными параметрами, а постоянно опережать по своим свойствам и характеристикам ту продукцию, которая уже представлена на современном рынке. Увидев инновации, которые демонстрируются на «Армии», можно сказать, что российская лёгкая промышленность действительно на шаг впереди", — сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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