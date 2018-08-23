На форуме «Армия-2018» свою продукцию представили 12 компаний легпрома РФ

МОСКВА , 23 авг — РИА Новости . На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который проходит в Кубинке с 21 по 26 августа, 12 компаний российской легкой промышленности представили свою продукцию на коллективной экспозиции Минпромторга , сообщает «Рустекстиль».

Посетителям выставки представлены инновационные ткани, материалы и утеплители от производителей «Чайковский текстиль», «Весь Мир», костюмы из эластичных и мембранных тканей с анатомическим кроем, выполненные с помощью технологий бесшовного производства и 3D конструирования, от брендов «BASK», «DragonFly», «V-motion» и «ДиЭнДжи», средства индивидуальной защиты «Восток-Сервис-Спецкомплект» и «Энергоконтракт».

Кроме того, посетители увидят одежду и обувь, которые защищают от длительного воздействия холода с высокой влажностью, от компании «ФАРАДЕЙ», форменнуюя и специальную одежду для силовых структур «КАРОСПОРТ» и «ОКРУГ», а также фурнитуру с огнестойкими и водонепроницаемыми свойствами, предназначенную для армии и специальных подразделений, от компании «3R».