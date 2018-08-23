На форуме «АРМИЯ-2018» представили самоходный зенитный комплекс «Сосна-Р»

Завершен полный цикл испытаний самоходной зенитно-ракетной установки «Сосна-Р». Состоялся показ ее первого серийного образца потенциальным заказчикам. Предполагается, что этот комплекс сменит в ПВО Сухопутных войск ЗРК «Стрела-10М». Для него разработана новая, более мощная ракета с усиленной боевой частью. Она наводится при помощи оптико-электронной системы управления. Нет такого демаскирующего фактора, как радиоизлучение.

Удар «Сосны» всегда будет неожиданным. Поражение целей обеспечивается на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток и в любых метеоусловиях. Модуль с ракетами и оптико-электронной системой устанавливается на любое транспортное средство грузоподъемностью свыше 3,5 тонны.

Ракеты можно пускать на ходу при скорости до 35км/час. Это обеспечивает противовоздушную защиту колонны бронетехники при ее движении. И еще — «Сосна-Р» способна эффективно поражать не только воздушные, но и наземные легкобронированные цели, даже если они активно маневрируют. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Сосна-Р» всего два человека, а полная перезарядка комплекта из 12 ракет — 10 минут. Войсковых комплексов ПВО с такими характеристиками нет ни в одной стране мира.

Другая новинка, пусть и в концептуальном предложении, тоже привлекла внимание зарубежных гостей «АРМИИ-2018». Это проект легкого многоцелевого авианосца, макет которого стоит на стенде Крыловского государственного научного центра . Как оказалось, таких проектов в мире не предлагал еще никто. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора. Дальность плавания — 8000 миль, автономность — 60 суток. Авианосец имеет мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту. Французские специалисты очень заинтересовались этим проектом и высказали пожелание каким-то образом попытаться его реализовать совместными усилиями.

Конструкторы предлагают проект легкого авианосца, способного разместить на палубе до 46 истребителей

КНР, Индия, Турция и Пакистан. Так что санкции — санкциями, а тяга к взаимовыгодному сотрудничеству у европейцев осталась. Кстати, форум «АРМИЯ» становится действительно международным. На нынешнем — весьма обширные и яркие экспозиции представляют Казахстан

Только за день минобороны заключило с двадцатью предприятиями оборонно-промышленного комплекса 32 госконтракта на общую сумму более 130 млрд рублей. Как сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко , «Вооруженные силы РФ пополнят более 600 единиц техники и будет проведен ремонт свыше 1500 единиц вооружения».

Если говорить о перспективе, то военные заказали Московскому институту теплотехники разработку гиперзвукового беспилотника «Анчар-РВ». Стоимость контракта 1,374 млрд рублей.

Уралвагонзавод подписал с минобороны шесть важных контрактов. Кроме того, в объединении разработали модернизацию боевых машин пехоты БМП-1АМ— старой и давно снятой с вооружения нашей армии техники. Но за рубежом их осталось много. Предлагается установить нпа них боевой модуль с 30-мм пушкой, аналогичный тому, что стоит на БТР-82. Модернизированную БМП назвали по-старорусски — «Басурманин». И служить эта машина будет басурманам — никакого уничижительного значения в данном слове нет. Просто так называли людей неправославной веры.