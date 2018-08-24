Форум «Армия-2018» с пятницы начнет работать в открытом режиме

КУБИНКА / Московская область /, 24 августа. / ТАСС /. Международный военно-технический форум «Армия-2018» в пятницу начнет работать для всех желающих посетителей. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, гостей форума ждет уникальная выставка военной техники.

"Перспективные образцы вооружения и военной техники «Армия будущего» впервые будут представлены посетителям форума «Армия-2018» в парке «Патриот» в Подмосковье", — сообщили в российском военном ведомстве.

В составе экспозиции боевой танк Т-14 «Армата» и боевая машина пехоты Т-15 «Армата», ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», самоходное артиллерийское орудие «Коалиция-СВ». Также посетители смогут увидеть зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», самоходный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», боевые машины пехоты «Бумеранг» и «Курганец-25», машину поддержки танков БМПТ, а также армейские снегоходы.

Для посещения будет открыта экспозиция трофейных образцов оружия и техники, которые были захвачены у международных террористических группировок в Сирии . «На ней будет представлен большой спектр вооружения, отбитого у террористов, в частности, беспилотные летательные аппараты, самодельные взрывные устройства», — перечислили в Минобороны

Показы и полеты

24 августа в 12:00 мск в рамках форума на полигоне Алабино состоится динамический показ ходовых и огневых возможностей вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ и заводов-производителей. Более 100 образцов представят на огневых дорожках зрителям военнослужащие Сухопутных войск, подразделений Воздушно-десантных войск, танкисты, военные инженеры и специалисты войск РХБ-защиты. Они разыграют несколько эпизодов применения техники в различных вариантах боя на земле и водной переправе.

На аэродроме Кубинка в 14:00 мск начнется зрелищное авиашоу с участием российских и китайских летчиков.

Форум «Армия» будет работать в открытом режиме с 24 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и озере Комсомольском.

Кроме Подмосковья, с 24 августа открытые динамические показы форума «Армия-2018» пройдут в военных округах и на Северном флоте.