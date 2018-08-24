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Форум «Армия-2018» открылся для всех желающих 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Военно-технический форум «Армия-2018» в пятницу открылся для всех желающих, сообщил журналистам врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.
"Сегодня мы пересекаем линию экватора и открываем выставку для массового посещения. При этом отечественные и зарубежные специалисты продолжают свою работу. Мероприятия форума «Армия-2018» начинаются сразу в нескольких регионах России на территориях военных округов и на Северном флоте", — рассказал Кордюков.
Запланированы выступления авиагруппы высшего пилотажа ВВС Китая «1 августа», которая впервые приехала на «Армию» впервые. Кроме того, зрители смогут увидеть программу пилотажной группы «Беркуты», а также одиночный пилотаж самолетов Як-152 и Як-130, вертолета Ми-28.
По его словам, для посетителей будет открыта также экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения и техники российской армии, а также выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков, воюющих в Сирии.
Также для гостей форума подготовлены выставка студии военных художников им М. Б. Грекова и ряд выступлений музыкальных коллективов Минобороны РФ, ГУМВД России по Москве и Московской областной филармонии.
За три дня работы форума его посетило 189,5 тысяч человек, отметил Кордюков, форум также посетили военные делегации 24 государств, в том числе восемь под руководством глав оборонных ведомств, одиннадцать на уровне замминистра обороны и два на уровне начальников Генштабов.
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