Это стоит увидеть: десять сенсационных новинок форума «Армия-2018» 

БМП Т-15 с новым боевым модулемРоссийская тяжелая боевая машина пехоты Т-15, выполненная на платформе «Армата» будет объектом для подражания в ближайшие десятилетия. Новый вариант БМП, представленный на форуме «Армия-2018», отличает высокая стойкость к средствам поражения, которая обеспечивается мощным многослойным бронированием, системами динамической и активной защиты. Боевой модуль с 57-мм пушкой значительно повысил огневую мощь машины. Самоходный зенитный комплекс 2С38 ("Деривация-ПВО") Боевая машина 2С38, созданная в ходе опытно-конструкторской работы «Деривация-ПВО», способна сбивать беспилотники, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, образцы высокоточного оружия, а также реактивные снаряды, запускаемые системами залпового огня, и другие объекты на высотах до 4500 метров. Мощная 57-мм пушка со скорострельностью в 120 выстрелов в минуту без труда расправится с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, сумеет причинить значительный урон кораблям и катерам, находящимся на дальности в 6000 метров. На «Армии-2018» машина демонстрируется впервые — в прошлом году на форуме показывали только ее макет. В скором времени ожидается создание роботизированной версии 2С38. Основной боевой танк Т-90МНовейший российский танк Т-90М «Прорыв-3» впервые был продемонстрирован на подмосковном полигоне в Алабино. При его создании использовался многолетний опыт войсковой эксплуатации, а также боевого применения отечественной техники в многочисленных войнах и конфликтах. В частности, была радикально усилена защита, а 125-мм пушку модернизировали для стрельбы снарядами, имеющими повышенную бронепробиваемость. Как и на более ранних модификациях, орудие может использоваться для запуска противотанковых управляемых ракет. новинка уже доказала свою эффективность в ходе учений. Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»На «Армии-2018» представили новый вариант истребителя бронетехники — «Спрут-СДМ1» с экранами дополнительной защиты. После внедрения таких новшеств «Спрут» превратился в настоящий легкий танк, который, по мнению его создателей, будет востребован не только в российской армии, но и во многих странах мира. У этой машины за рубежом нет прямых конкурентов, способных соперничать на равных. Ми-28НЭ с новыми ракетамиМодернизированный с учетом опыта боевых действий в Сирии ударный вертолет Ми-28НЭ впервые показали на форуме «Армия-2018». «Ночной охотник» получил новое дальнобойное ракетное вооружение и возможность управлять беспилотниками. Модернизация также коснулась мощности двигателя и лопастей, за счет чего улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата. Повысилась крейсерская скорость вертолета и расширились возможности по выполнению в полете фигур сложного пилотажа. БМП-1АМ «Басурманин»Информацию о боевой машине пехоты БМП-1АМ «Басурманин» обнародовали на «Армии-2018». Установка боевого модуля с 30-мм автоматической пушкой 2А72, пулеметом ПКТМ калибра 7.62 мм и противотанковым ракетным комплексом ПТРК9К115 «Метис», а также оснащение системой управления огнем с комбинированным прицелом и двухплоскостным стабилизатором значительно усилило огневую мощь БМП. Внесенные разработчиками улучшения позволили достигнуть уровня эффективности, близкого к показателям современных машин аналогичного класса. Зенитный ракетный комплекс «Сосна»Еще одной новинкой «Армии-2018» стал зенитный ракетный комплекс малой дальности «Сосна», который был впервые продемонстрирован публике. Он размещен на базе шасси гусеничного бронетранспортера МТ-ЛБ. Комплекс имеет на вооружении 12 ракет с лазерной лучевой системой наведения, что делает их нечувствительными к радиолокационным и оптическим средствам подавления. Обнаружение целей осуществляется как с помощью высокоточной оптико-электронной системы, так и в режиме внешнего целеуказания. Экипаж ЗРК «Сосна» составляет два человека. Универсальная бронированная инженерная машинаЕще одной неожиданной новинкой «Армии-2018» стала новейшая российская инженерная машина УБИМ. Она способна прокладывать путь по пересеченной местности, разбирать завалы, убирать с пути неисправную технику. Раньше для решения этих задач применялись разные типы машин, теперь же достаточно одной УБИМ. В представленной модификации машина оснащена бульдозерным отвалом с изменяемым положением крыльев, ковшом, тяговой и вспомогательной лебедками. БТР-87 с новым боевым модулемБТР-87 показывали на форуме «Армия» в прошлом году, однако на этот раз машину оснастили новым боевым модулем. Калибр пушки не изменился — 30 мм, но все остальное основательно переработано. Установлены управляемые ракеты «Атака», смонтированы новейшие многоканальные прицелы, боекомплект изолирован от десантного отделения. Багги «Сармат»Сверхлегкое транспортное средство «Сармат», предназначенное в первую очередь для подразделений спецназа, на «Армии-2018» показали впервые. От других подобных машин, представленных в последние годы, новинка отличается тем, что собрана исключительно из отечественных комплектующих. Полноприводный «Сармат», оснащенный двигателем от «Нивы», может разгоняться до 130 км/ч. В представленной модификации багги вооружен ПКМ, однако в комплект поставки входит и АГС, который можно установить вместо пулемета. Машина была создана в инициативном порядке с учетом опыта, полученного российскими войсками в Сирии. Это далеко не все новинки, представленные на «Армии-2018». Посетители форума также смогут увидеть РСЗО на базе автомобиля УАЗ, обновленный Урал-53099, шлем-хамелеон и многие другие удивительные достижения отечественной оборонной промышленности. Все площадки Международного военно-технического форума «Армия-2018» будут открыты для свободного посещения с 24 по 26 августа.