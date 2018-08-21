«Армия-2018» открыта для вас. Почему нужно посетить военно-технический форум

Масштабная выставка достижений оборонного комплекса России «Армия-2018» открылась в Подмосковье . У профессионалов и любителей будет ровно пять дней для того, чтобы увидеть практически весь арсенал российской армии.

В павильонах, площадь которых составляет 40 тысяч кв. м, свои тематические экспозиции развернули почти все предприятия оборонно-промышленного комплекса страны (более 1200), различные конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Общая площадь экспозиции в залах и на открытых площадках военно-патриотического парка «Патриот» превышает 200 тыс. кв. м.

Посетители смогут рассмотреть свыше 26 тыс. экспонатов оружия, военной техники и технологий. «Эта цифра впечатляет даже с учетом международного характера нашей выставки, — заявил в интервью газете „Красная звезда“ директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев . — Восемь стран представят на „Армии-2018“ свои национальные павильоны с масштабными и, уверен, зрелищными экспозициями производимой в их странах военной техники».

Некоторые образцы военной техники можно будет увидеть впервые на открытой площадке парка «Патриот», а некоторые — на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка , где каждый день будут проходить демонстрационные показы сухопутных образцов и авиации.

"Пиршество достижений"

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, форум «Армия» — «всегда пиршество достижений российского оборонно-промышленного комплекса и новых образцов вооружений, стоящих в боевом строю нашей армии». Перечислить все, что может заинтриговать и привлечь внимание посетителя этой выставки и даже специалистов и экспертов, практически невозможно.

Кстати, впервые в этом году танк Т-14 «Армата» и боевая машина поддержки танков «Терминатор» будут стоять на выставке без охраны, их можно будет разглядеть вблизи и, возможно, даже забраться на корпус и сделать необычное селфи.

Что касается другого образца на базе унифицированной платформе «Армата», то впервые можно будет увидеть боевую машину пехоты Т-15 с установленным на ней новым боевым модулем АУ-220М с орудием калибра 57 мм и сверхзвуковыми противотанковыми ракетами «Атака».

Вместе с боевыми машинами на выставке покажут и уникальный челябинский бронированный бульдозер Б10М2С. Он будет представлен в составе экспозиции инженерных войск Минобороны РФ . Главная «фишка» машины — особая защита некоторых деталей конструкции. «В результате оператор может спокойно и безопасно выполнять инженерные задачи даже в условиях камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков», — отмечают разработчики техники ( корпорация «Уралвагонзавод» ).

Еще интересный экспонат на площадке форума — новейшая модификация тренажера подвижного стратегического ракетного комплекса «Ярс». «Большая удача выпадет на долю тех посетителей, кому удастся сесть за штурвал этой машины, провести ее через бездорожье тайги, сохраняя равновесие на дороге и стараясь не перевернуть восьмиосный тягач, на спине которого сорокатонная „сигара“ баллистической ракеты. Где еще такое может быть, если не на форуме „Армия“?» — говорит военный эксперт.

В Минобороны отметили, что уникальным новый тренажер делает реалистичная система визуализации и система подвижности, позволяющая имитировать движение по различным осям и углам. Данные средства позволяют моделировать штатные и нештатные ситуации в реальном времени. Кстати, этот тренажер будет не единственной новинкой Ракетных войск стратегического назначения , представленной на форуме. Ракетчики впервые продемонстрируют машину дистанционного разминирования «Листва», созданную специально для них. Она обнаруживает и дистанционно уничтожает взрывные устройства с металлическими элементами и электронными компонентами на дальности до 100 м.

И, наконец, еще одна изюминка этого года — на форуме будет организована экспозиция, посвященная борьбе с терроризмом в Сирии . На ней будет представлен большой спектр вооружения, отбитого у террористов, в частности, беспилотные летательные аппараты и самодельные взрывные устройства.

16 августа журналистам ведущих зарубежных СМИ на авиабазе Хмеймим показали сбитые за последние дни беспилотники, которые используются боевиками для террористических атак. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков , за последний месяц количество попыток совершения терактов при помощи БПЛА со стороны боевиков увеличилось. «За последний месяц 45 беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами, были уничтожены средствами ПВО базы или РЭБ. Только за последние три дня было сбито пять беспилотников», — отметил он. В них используются современные технологии, в частности, системы навигации, системы управления и системы сброса взрывного устройства.

Кстати, на статической экспозиции можно будет увидеть версию боевой бронированной машины «Тигр», которая была модернизирована с учетом полученного в Сирии опыта.

Также на «Армии-2018» можно будет увидеть первый серийный зенитный ракетный комплекс «Сосна», легкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1», новый боевой модуль для модернизации БМП-1, будет представлена обновленная линейка ударных вертолетов Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НЭ.

На статической стоянке холдинга «Вертолеты России» покажут Ми-17В-5 и Ка-226.80, а также «Ансат» в патрульном исполнении. В павильоне форума «Авиация» будет демонстрироваться военно-транспортный Ми-171Ш с расширенными возможностями, рядом с павильоном — новейшая модификация тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Накануне открытия выставки эта машина совершила первый полет. Сообщается, что будут проведены предварительные летные испытания Ми-26Т2В, после которых его передадут для госиспытаний военным.

Впервые широкой общественности будут представлены новые тепловизионные и панкратические прицелы и другие оптические разработки. Более 60 перспективных и современных образцов вооружения представят инженерные войска РФ.

Но это лишь небольшая часть новинок вооружения и техники, которые будут представлены на форуме в этом году.

"Все по-настоящему"

От всех зарубежных форумов и выставок вооружения и техники «Армия-2018» отличается, прежде всего, размахом динамического показа. Главные события развернутся на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Запланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск. Впервые в показе спланировано участие конного котильона и пилотажной группы «Каскад» полиции Москвы

В этом году для выступления на форуме прилетела пилотажная группа «1 августа» ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Группа включает в себя семь истребителей J-10 и два военно-транспортных самолета Ил-76. В рамках форума она проведет два выступления.

Пилотажная группа была создана в 1962 году и названа в честь дня основания НОАК. За годы своего существования летчики выступили более 600 раз перед делегациями из 168 стран и регионов мира. Китайские летчики стали единственной иностранной пилотажной группой, приглашенной на форум. Дебют коллектива в России состоялся на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в 2013 году.

Также совершат демонстрационные полеты на новейших российских истребителях Су-30СМ и Су-34 военные летчики пяти стран. «Совместно с Министерством обороны РФ »Рособоронэкспорт" оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из пяти стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130", — сказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев

На полигоне Алабино в рамках форума пройдет шоу «Вежливые люди». Это грандиозное действие с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений развернется на земле, воде и в воздухе. По заверению организаторов, в течение полутора часов зрители смогут ощутить на себе «все по-настоящему». Боевая стрельба из всех видов вооружения, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой, воздушный бой в исполнении пилотажной группы Липецкого авиацентра «Соколы России», а также выступления авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». И, конечно, традиционный «танковый балет» в сопровождении виртуозов вертолетной пилотажной группы «Беркуты».

"Гости форума увидят в деле самоходные гаубицы «Мста-СМ», самоходные артиллерийские орудия «Хоста», тяжелые минометы «Тюльпан», а также боевые машины реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» в рамках дневного и ночного показов", — сообщили в российском военном ведомстве.

Впервые продемонстрируют свои возможности в воздухе МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и истребитель пятого поколения Су-57. Полеты будут проходить как в дни с ограниченным посещением, так и в дни, открытые для всех желающих. С 21 по 23 августа в дни ограниченного посещения показы пройдут с 12:45 до 12:55. В дни открытого посещения машины будут подниматься в воздух в 13:49 так же на 10 минут. Увидеть новые машины в небе можно будет на аэродроме Кубинка.

Для гостей мероприятия будут представлены стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, новейшие многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ3, современные ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М и многие другие. «Особенностью выставки станет экспозиция летательных аппаратов аэроклуба ВВС: „Фарман-4“, Як-18А, МиГ-15УТИ, „Цикада-5М“, „Корвет-СМ200“, „Морава Л-200“, — сообщили в Минобороны.

Кроме России, такие военные шоу, когда в течение недели ежедневно проходит по несколько динамических показов с большим количеством различной техники и военнослужащих, в мире никто не проводит.

Как попасть на выставку

По большому счету, на „Армии-2018“ покажут то, что еще кажется фантастикой, но уже завтра станет реальностью. Покупайте билеты и приходите!

21–23 августа — дни работы форума для специалистов.

24–26 августа — дни массового посещения. В первые два дня выставка будет работать с 10.00 до 18.00, а в последний день — с 10.00 до 17.00.

Как добраться до конгрессно-выставочного центра „Патриот“ можно посмотреть здесь. В дни работы форума между парком „Патриот“, аэродромом Кубинка и полигоном Алабино будут курсировать бесплатные автобусы.

Билеты можно приобрести через официальный сайт и в кассах города, стоимость — от 700 до 1700 рублей. Льготные и детские билеты бесплатны (дети до 14 лет). Льготный билет дает право посещения выставки инвалидам, участникам боевых действий, ветеранам, курсантам и кадетам, военнослужащим и членам их семей, а также многодетным семьям при наличии подтверждающего документа.