Ещё
Россия отдаст Индии технологии Су-57
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия отдаст Индии технологии Су-57 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В рамках проекта FGFA по созданию истребителя пятого поколения на базе Су-57, Россия передаст Индии большой объем технологий. Об этом в воскресенье, 19 августа, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, сообщает Вести.Ru.
Слюсарь отметил, что Индия не выходила из проекта и создатели «задают большое количество вопросов, на которые мы даем, на наш взгляд, исчерпывающие ответы». По его словам, страна выходит на «второй этап технологического развития» и занимает не только скупкой самолетов, но и созданием лицензионного производства.
Вместе с этим, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в понедельник, 20 августа, рассказал РИА Новости, что проект заморожен: «Он пока заморожен. Но надеемся, что мы еще вернемся к диалогу по истребителю пятого поколения».
Совместный проект России и Индии FGFA предполагает создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. В апреле стало известно, что Индия вышла из программы. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию самолета в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставила Порошенко на место271
Российские войска подняты по тревоге177
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера44
Герои недели: Масловыжималка Путина, Бузова «под кайфом»9
Дочь Родниной затравили за любовь к США247
Видео
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
03:11
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Шоу-бизнес
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение