Россия отдаст Индии технологии Су-57

Слюсарь отметил, что Индия не выходила из проекта и создатели «задают большое количество вопросов, на которые мы даем, на наш взгляд, исчерпывающие ответы». По его словам, страна выходит на «второй этап технологического развития» и занимает не только скупкой самолетов, но и созданием лицензионного производства.

Совместный проект России и Индии FGFA предполагает создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. В апреле стало известно, что Индия вышла из программы. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию самолета в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.