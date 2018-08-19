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Россия и Индия ведут обсуждения по созданию истребителя пятого поколения
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Россия и Индия ведут обсуждения по созданию истребителя пятого поколения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 19 авг — РИА Новости. Россия и Индия продолжают совместную работу, обсуждая создание истребителя пятого поколения, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».
"У нас не закрыта тема, мы продолжаем с Индией обсуждать совместную разработку пятого поколения. Тема не закрыта. Достаточно интенсивно обсуждалось, что индийцы из этого проекта выходят — они из этого проекта не выходят, они задают действительно большое количество вопросов, на которые мы, на наш взгляд, даем исчерпывающие ответы. По-прежнему, мы исходим из того, что тот объем технологий, которые мы готовы Индии передать, никакая другая страна передать не готова", — сказал Слюсарь.
По его словам, предполагается, что Индия не только будет покупать самолеты, но развернет лицензионное производство. «Я надеюсь, что все это у нас в итоге увенчается переходом к рабочему проектированию и будем вместе создавать наш совместный самолет пятого поколения», — отметил глава ОАК.
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