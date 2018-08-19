Индия и Россия продолжат совместную работу над истребителем пятого поколения

"Мы продолжаем с Индией обсуждать совместную разработку пятого поколения. Тема не закрыта. Достаточно активно обсуждалось, что индийцы из этого проекта выходят — они из этого проекта не выходят, — сказал Слюсарь, — Я очень надеюсь, что это у нас в итоге увенчается переходом

в рабочее проектирование и будем вместе создавать наш совместный самолет пятого поколения".

Ранее газета The Economic Times сообщала, что Индия намерена отказаться от совместного с РФ проекта по созданию истребителя пятого поколения, поскольку представители индийской Организации оборонных исследований и разработок (ДРДО) заверяют, что имеют все возможности для самостоятельного создания необходимых для него технологий.

Соглашение о проекте самолета подписали в 2007 году. Истребитель пятого поколения (FGFA) разрабатывается на базе российского Су-57 в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.