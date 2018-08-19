Это муляжи — эксперт о «новинках» военной техники Украины

"Все то, что Украина покажет на параде, делится на две части. Во-первых, это техника советского производства, которую подкрасили, кое-как модернизировали и выдают за новые образцы. А вторая часть парада — демонстрация макетов якобы новых вооружений, которые разрабатываются на Украине, но которые никогда не будут созданы, потому что страна не обладает необходимыми техническими компетенциями после развала оборонно-промышленного комплекса и прекращения кооперационных связей с Россией ", — сказал он RT.

По словам эксперта, в том числе это касается самоходной артиллерийской установки «Богдана» и якобы новых крылатых ракет, об испытании которых заявляли на Украине.

"Это муляжи, массо-габаритные макеты, которые будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана, когда он заявляет, что Украина разрабатывает новые образцы оружия", — пояснил Коротченко.

Военный парад в честь Дня независимости Украины состоится в Киеве 24 августа.