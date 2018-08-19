ОАК и Минобороны подпишут контракт на поставку Су-57 до конца лета

«До конца лета, думаю, что, наверное, на «Патриоте» (парк в Подмосковье , где состоится форум. — RNS), мы подпишем с Министерством обороны контракты на поставку первой установочной партии, — сказал Слюсарь в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

По его словам, поставки в части начнутся уже со следующего года.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 9А1-4071К. Он может нести ракеты класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность» разного радиуса действия, а также и бомбы.