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Свертяжелый военный вертолет совершил первый полет в Ростове-на-Дону
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Свертяжелый военный вертолет совершил первый полет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоялся 19 августа в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщают РИА Новости.
«Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолет в мире не сравнится с ней по грузоподъемности. Модернизация значительно расширяет потенциал ее применения. В государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.
Новый вертолет сможет выполнять задания в любых точках планеты. Взлёт и посадка могут проходить в автоматизированном режиме, кроме того, на машине установлен новый комплекс защиты. С помощью лазера он будет сжигать самонаводящиеся головки зенитных ракет.
Вертолет предназначен для нужд ВСК РФ.
Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», более 300 образцов вооружения и военной техники представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Ростовской области. Форум пройдет 24-26 августа на полигоне «Кадамовский». В его рамках, в частности, состоится демонстрация возможностей «летающего» танка Т-72Б3М.
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