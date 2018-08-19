Двигатель самолета полка «Нормандия — Неман» подняли из болота под Смоленском

Члены международной экспедиции подняли со дна болота в Смоленской области двигатель истребителя полка «Нормандия — Неман ». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По словам главы структуры Игоря Мугинова, двигатель весом почти в тонну лежал на глубине шести метров.

«Подъем осуществлялся в три этапа: размытие прилегающих твердых пород грунта, вывешивание двигателя в воде с передвижением к месту поднятия и буксирование его на поверхность при помощи платформы с направляющими», — заявил начальник пресс-службы.

Кроме того, в ходе поисковых работ экспедиция обнаружила более тысячи фрагментов истребителя, часть из них также подняты на поверхность. По площади и характеру разброса осколков специалисты предположили, что самолет врезался в землю со скоростью в 500 километров в час.