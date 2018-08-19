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Бригада спецназа в Сибири приняла молодое пополнение
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Бригада спецназа в Сибири приняла молодое пополнение 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На торжественном мероприятии присутствовали родственники военнослужащих. Они смогли ознакомиться с воинской частью, условиями быта и досуга личного состава.
В соединении специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, в торжественной обстановке более 100 военнослужащих были приведены к Военной присяге.
По традиции, мероприятие состоялось на плацу соединения. Военнослужащие, которые были вступили в ряды Вооруженных Сил РФ в рамках весенней компании, прошли курсы по боевой, строевой и физической подготовке. А также совершили свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 м. Молодое пополнение освоило общевоинские уставы и основы безопасности военной службы. Представители командования соединения поздравили военнослужащих с принятием Военной присяги и рассказали им о боевом пути бригады.
На торжественном мероприятии присутствовали родственники военнослужащих. Они смогли ознакомиться с воинской частью, условиями быта и досуга личного состава.
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