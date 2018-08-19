В парк «Патриот» привезли «Армату»

С танком Т-14 на открытом стенде Министерства обороны смогут познакомиться все гости «Армии-2018».

В парк «Патриот» привезли танк Т-14 «Армата». Его установили на стенде Министерства обороны России, который будет работать на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Никакого заграждения вокруг боевой машины устанавливать не будут. Поэтому все желающие смогут не только потрогать уникальный экспонат, но и даже взобраться на него. Т-14 — первый в мире танк с необитаемой башней. Он может развивать скорость до 90 километров в час. Дальность стрельбы составляет до семи километров.

Выставка «Армия-2018» открывается 21 августа.