Ещё
В парк «Патриот» привезли «Армату»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парк «Патриот» привезли «Армату» 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
С танком Т-14 на открытом стенде Министерства обороны смогут познакомиться все гости «Армии-2018».
В парк «Патриот» привезли танк Т-14 «Армата». Его установили на стенде Министерства обороны России, который будет работать на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Никакого заграждения вокруг боевой машины устанавливать не будут. Поэтому все желающие смогут не только потрогать уникальный экспонат, но и даже взобраться на него. Т-14 — первый в мире танк с необитаемой башней. Он может развивать скорость до 90 километров в час. Дальность стрельбы составляет до семи километров.
Выставка «Армия-2018» открывается 21 августа.
ТК «Звезда»: последние новости
В сети появились первые кадры с места ЧП в Киеве, где ЗРК «Бук» врезался в торговый центр Командующий войсками ЦВО проверил готовность к международному антитеррористическому учению стран ШОС «Мирная миссия-2018» Военные России и Сербии отразили атаку «противника» под Санкт-Петербургом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петросяну вынесли жесткий приговор38
Путина позвали на новое торжество в Европе396
В Москве произошло жестокое двойное убийство158
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным66
США уличили в подготовке госпереворота112
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
01:03
Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро
Происшествия
00:38
Петросяну вынесли жесткий приговор
Шоу-бизнес
05:23
Путина позвали на новое торжество в Европе
Политика
00:45
Скала обрушилась на пляж с людьми под Туапсе
Происшествия
01:05
«Ему нужны были рабы»: новые откровения сестер-убийц
Происшествия
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
00:13
Киев затопило после ливня
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение