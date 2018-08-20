Завершено испытание вертолета «Ансат» в условиях высокогорья

Вертолет сможет летать в высокогорье на высоте до 3,5 километров.

По итогам тестов сотрудники холдинга «Вертолеты России» подтвердили возможность эксплуатации воздушного судна в условиях высокогорья на высотах до трех с половиной тысяч метров.

Испытания проводились в районе плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии . Ранее машина могла подниматься на высоту не более тысячи метров.

«Все данные по итогам испытаний мы передаем в Росавиацию с тем, чтобы в дальнейшем были внесены изменения в сертификат», — отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Серийное производство машины развернуто на Казанском вертолетном заводе. Воздушное судно предназначено для гражданского, специализированного и военного применения. «Ансат» способен перевозить пассажиров и грузов, а также патрулировать и осуществлять спасательные операции.