На форуме «Армия-2018» представлен модернизированный «Ночной охотник»

За счет увеличения мощности двигателя и лопастей улучшились летно-технические характеристики вертолета в условиях жаркого климата и высокогорья.

В первую очередь улучшения коснулись состава вооружения. Вертолет оснащен новой противотанковой управляемой ракетой «Хризантема-М» с двухканальной системой наведения. Применение данной ракеты будет способствовать увеличению дальность поражения бронированных целей до 10 километров. Также Ми-28НЭ имеет модернизированные управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения и возможность применения авиабомб весом до 500 килограмм, говорится в пресс-релизе холдинга «Вертолеты России».

Кроме того, за счет увеличения мощности двигателя и лопастей улучшились летно-технические характеристики вертолета в условиях жаркого климата и высокогорья. Также повысилась крейсерская скорость «Ночного охотника» и расширились его возможности по выполнению фигур сложного пилотажа.

«Оснащение машины новым вооружением повысит его огневую мощь, а расширение сферы применения воздушного судна сделает его еще более востребованным на мировом рынке», — заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков

Новый Ми-28НЭ теперь имеет возможность взаимодействовать с БПЛА и управлять ими дистанционно. Для этого машину оснастили специальными средствами связи,

По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, постоянное совершенствование военных вертолетов продиктовано изменяющимися требованиями заказчиков.

«Опыт боевого применения машин типа Ми-28 подсказал нам пути дальнейшего развития этого проекта. Проведенные работы по модернизации значительно расширили возможности Ми-28НЭ и открыли новые перспективы для экспортных поставок», — рассказал Богинский.

Вертолет Ми-28Н (экспортная версия машины получила шифр Ми-28НЭ) предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, танковых и мотострелковых подразделений. Он обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью. Кроме того, вертолет оснащен современным высокоточным комплексом неуправляемого и управляемого вооружения.