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Модернизированный вертолет Ми-26 впервые поднялся в воздух
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Модернизированный вертолет Ми-26 впервые поднялся в воздух 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Модернизированный образец самого большого вертолета в мире Ми-26Т2В совершил первый полет. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Росвертол», которое входит в холдинг «Вертолеты России», Андрей Богинский.
По его словам, летные испытания винтокрылой машины прошли отлично, и это свидетельствует, что примененные при модернизации вертолета технические решения были верными.
«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины», — сказал Богинский.
Новый Ми-26 Т2В оснащен современным бортовым комплексом обороны, что позволило увеличить «живучесть» вертолета.
Ранее в «Вертолетах России» заявляли, что серийное производство обновленного вертолета Ми-26 начнется в 2019 году, пишет Газета.ру
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