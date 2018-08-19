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В Ростове состоялся первый полет сверхтяжелого Ми-26Т2В
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В Ростове состоялся первый полет сверхтяжелого Ми-26Т2В 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Во время испытаний вертолет провел в воздухе около 30 минут. Высота свыше 1500 метров. В ближайшее время Ми-26Т2В совершит перелет в Московскую область для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Успешное выполнение первого полета свидетельствует о том, что технические решения, примененные при модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ, оказались верными. Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны, — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Согласно пожеланиям военных на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс. Он позволяет летать в любых условиях — днем и ночью, а также в условиях сильной облачности. Кроме того, новый Ми-26Т2В способен в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, а также — выход в заранее заданную точку, осуществлять заход на посадку, и производить предпосадочное маневрирование. В том числе возврат на основной или запасной аэродром.
Из других нововведений — новый бортовой комплекс обороны «Витебск», не только обнаруживает пуск ракет, но и с помощью лазера «сжигает» самонаводящиеся головки зенитных ракет.
Для пяти членов экипажа в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа, которые «гасят» кинетические волны при аварийной или жесткой посадке.
После форума специалисты московского завода имени Миля приступят к предварительным летным испытаниям Ми-26Т2В, по итогам которых машина будет передана военным для государственных испытаний.
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