400 курсантов учебного центра в Северодвинске приняли Военную присягу

Торжественная церемония состоялась 18 июля на плацу воинской части в присутствии родственников военнослужащих, призванных из Республики Коми , Архангельской, Воронежской, Московской, Мурманской, Новосибирской и Псковской областей.

Четыре сотни курсантов Учебного центра подготовки младших специалистов объединенного учебного центра Военно-морского флота России в гарнизоне Северодвинск Северного флота приведены к Военной присяге.

Торжественная церемония состоялась 18 июля на плацу воинской части в присутствии родственников военнослужащих, призванных из Республики Коми, Архангельской, Воронежской, Московской, Мурманской, Новосибирской и Псковской областей.

С момента призыва в учебном центре курсанты проходили курс общевойсковой подготовки, осваивали азы военной службы. После приведения к Военной присяге в течение нескольких месяцев им предстоит освоить базовую военную учётную специальность, а затем исполнять служебные обязанности на кораблях и в береговых частях Северного и других флотов ВМФ России.

Родители приведённых к присяге курсантов после торжественной церемонии ознакомились с условиями обучения, службы и быта своих сынов, а также встретились с командованием учебного центра.