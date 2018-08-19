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400 курсантов учебного центра в Северодвинске приняли Военную присягу
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400 курсантов учебного центра в Северодвинске приняли Военную присягу 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественная церемония состоялась 18 июля на плацу воинской части в присутствии родственников военнослужащих, призванных из Республики Коми, Архангельской, Воронежской, Московской, Мурманской, Новосибирской и Псковской областей.
Четыре сотни курсантов Учебного центра подготовки младших специалистов объединенного учебного центра Военно-морского флота России в гарнизоне Северодвинск Северного флота приведены к Военной присяге.
Торжественная церемония состоялась 18 июля на плацу воинской части в присутствии родственников военнослужащих, призванных из Республики Коми, Архангельской, Воронежской, Московской, Мурманской, Новосибирской и Псковской областей.
С момента призыва в учебном центре курсанты проходили курс общевойсковой подготовки, осваивали азы военной службы. После приведения к Военной присяге в течение нескольких месяцев им предстоит освоить базовую военную учётную специальность, а затем исполнять служебные обязанности на кораблях и в береговых частях Северного и других флотов ВМФ России.
Родители приведённых к присяге курсантов после торжественной церемонии ознакомились с условиями обучения, службы и быта своих сынов, а также встретились с командованием учебного центра.
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