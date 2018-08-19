В России прошел первый полет вертолета Ми-26

Первый вертолет Ми-26Т2В представят на международном техническом форуме «Армия-2018», куда направится, по информации пресс-службы, самостоятельно.

От базовой модели Ми-26 новинка отличается современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, которое упрощает пилотирование вертолета. Бортовое оборудование позволяет в автоматическом режиме совершать полет по траектории, выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку и выполнять предпосадочное маневрирование с возвратом на основной или запасной аэродром.

Помимо этого, на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа — цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, снижающие нагрузку на летный экипаж. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», которые обнаруживает угрозу и препятствует атаке.