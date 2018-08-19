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Тяжелый вертолет Ми-26Т2В для ВКС России совершил первый полет
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Тяжелый вертолет Ми-26Т2В для ВКС России совершил первый полет 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Вертолетов России».
"На летно-испытательной станции предприятия «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил", — говорится в сообщении.
Оснащение войск этой модификацией вертолета предусмотрено программой вооружения на 2018-2027 годы. Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков выразил уверенность, что Ми-26Т2В будет востребован и за пределами России, в частности на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока.
Воздушное судно в ближайшее время своим ходом прибудет в Подмосковье на форум «Армия-2018». Там вертолет будет представлен на статической экспозиции.
После выставки специалисты завода имени Миля приступят к предварительным летным испытаниям, по итогам которых машину передадут для испытаний военным. Первый полет модернизированного вертолета прошел успешно.
"Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны", — сказал глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
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