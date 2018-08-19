Модернизированный вертолет Ми-26Т2В совершил первый полет‍

Ранее стало известно, что серийные поставки вертолета запланированы на 2019 год.

"Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолет в мире не сравнится с ней по грузоподъемности. Модернизация значительно расширяет потенциал ее применения. В государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации", — заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков . По его мнению, новый вертолет будет востребован не только в России , но и вызовет интерес у потенциальных покупателей из Азии, Африки и стран Ближнего Востока.

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский заявил, что успех первого полета Ми-26Т2В свидетельствует о правильности технических решений, принятых при модернизации машины. По его словам, разработчикам удалось существенно снизить нагрузку на экипаж благодаря автоматизации полета и посадки воздушного судна. Также конструкторы повысили живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны. Он будет защищать машину от поражения ракетными комплексами противовоздушной обороны.

Ми-26Т2В будет обеспечивать выполнение полетов в климатических условиях любого региона. Состав экипажа новой модернизированной версии не изменился и состоит из пяти человек.

Вертолет оснащен современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который обеспечивает пилотирование вертолета в любое время суток с выполнением автоматического полета по маршруту в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

Ми-26Т2В способен использоваться для десантирования 82 человек ил брать на борт около 20 тонн груза. Такой же грузоподъемностью обладает внешняя подвеска вертолета.