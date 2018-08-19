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Модернизированный вертолет Ми-26Т2В совершил первый полет‍
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Модернизированный вертолет Ми-26Т2В совершил первый полет‍ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА,19 авг — РИА Новости. На предприятии «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) состоялся первый полет модернизированного Ми-26Т2В. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Ранее стало известно, что серийные поставки вертолета запланированы на 2019 год.
"Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолет в мире не сравнится с ней по грузоподъемности. Модернизация значительно расширяет потенциал ее применения. В государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации", — заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. По его мнению, новый вертолет будет востребован не только в России, но и вызовет интерес у потенциальных покупателей из Азии, Африки и стран Ближнего Востока.
Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский заявил, что успех первого полета Ми-26Т2В свидетельствует о правильности технических решений, принятых при модернизации машины. По его словам, разработчикам удалось существенно снизить нагрузку на экипаж благодаря автоматизации полета и посадки воздушного судна. Также конструкторы повысили живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны. Он будет защищать машину от поражения ракетными комплексами противовоздушной обороны.
Ми-26Т2В будет обеспечивать выполнение полетов в климатических условиях любого региона. Состав экипажа новой модернизированной версии не изменился и состоит из пяти человек.
Вертолет оснащен современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который обеспечивает пилотирование вертолета в любое время суток с выполнением автоматического полета по маршруту в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.
Ми-26Т2В способен использоваться для десантирования 82 человек ил брать на борт около 20 тонн груза. Такой же грузоподъемностью обладает внешняя подвеска вертолета.
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