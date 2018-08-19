Под Самарой в мотострелковом соединении проведена тренировка по антитеррору 

На тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, проведена тренировка по противодействию терроризму.
В ходе мероприятий группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.
Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82АМ.
На тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.