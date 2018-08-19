Командование российской авиабазы «Кант» поздравило военных летчиков с Днем Сил воздушной обороны Кыргызской Республики

Представитель командования авиабазы «Кант» поздравил военных летчиков с их профессиональным праздником, вручив командованию Сил СВО памятные подарки, одним из которых были модели штурмовиков СУ-25 сделанные руками детей, занимающихся в кружке авиамоделирования.

Командование российской авиационной базы «Кант» поздравило военных летчиков с Днем Сил воздушной обороны Кыргызской Республики

На военном аэродроме «Фрунзе-1» СВО КР прошли праздничные мероприятия посвященные Дню образования Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики, а также 59-ой годовщине со дня образования летной части, которая базируется на территории военного аэродрома «Фрунзе-1».

По военной традиции личный состав авиационной части был построен на плацу для зачитки праздничного приказа Начальника генерального штаба ВС КР, в котором он поздравил личный состав части с праздником. Далее наиболее отличившимся военнослужащим были вручены почетные грамоты и подарки.

К поздравлениям присоединились и российские коллеги. Представитель командования авиабазы «Кант» поздравил военных летчиков с их профессиональным праздником, вручив командованию Сил СВО памятные подарки, одним из которых были модели штурмовиков СУ-25 сделанные руками детей, занимающихся в кружке авиамоделирования.