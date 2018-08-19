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Памятник летчику Дейнекину установили в Мытищах
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Названа причина смерти сына депутата и его девушки

Памятник летчику Дейнекину установлен на федеральном военном мемориальном кладбище 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Отдать дань памяти и уважения пришли сотни человек.
На федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах установили памятник советскому и российскому военачальнику, главнокомандующему ВВС России Петру Дейнекину. Отдать дань памяти и уважения пришли сотни человек.
«В Военно-воздушных силах имя этого человека увековечено золотыми буквами. Надо сказать, что еще в прошлом году 12 августа Петр Степанович в качестве пилота выполнял полет на самолете Дуглас в рамках празднования 105-летия ВВС в парке «Патриот», эти задачи выполнил, но к сожалению спустя несколько дней Петра Степановича не стало», — рассказал Андрей Казакевич, заместитель главнокомандующего ВКС РФ по работе с личным составом.
В ВВС в шутку говорят, что в венах Дейнекина тек авиакеросин. За 40 лет своей службы он налетал больше пяти тысяч часов. От помощника командира корабля Дальней авиации поднялся до Главкома ВВС. В роли пилота-инструктора сидел за штурвалом 20-ти различных типов самолетов.
Награжден Звездой Героя России — «за проявление высочайшего профессионализма в условиях, связанных с риском для жизни». В 95-том руководил строем воздушного парада 9-го мая.
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