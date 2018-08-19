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В Рязани проведено два чемпионата ВДВ по военно-прикладным видам спорта
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Названа причина смерти сына депутата и его девушки
Названа причина смерти сына депутата и его девушки

В Рязани проведено два чемпионата ВДВ по военно-прикладным видам спорта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в состязаниях было задействовано около 200 военнослужащих.
На базе РВВДКУ в период с 14 по 17 августа были проведены одновременно два первенства войск по офицерскому троеборью и военному пятиборью. В первенстве по летнему офицерскому троеборью состязания проводились по трем возрастным категориям. Лучшие результаты в личном первенстве в плавании на 100 и 200 метров показали офицеры из Иваново, Тулы и отдельной бригады специального назначения из Подмосковья.
В чемпионате по военному пятиборью в тройку лидеров вошли офицеры — десантники из Иваново, Рязани и Республики Бурятии.
В соревнованиях принимали участие представители изо всех частей и соединений ВДВ, в том числе из РВВДКУ и 242 Учебного центра ВДВ (Омск). Всего в состязаниях было задействовано около 200 военнослужащих.
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